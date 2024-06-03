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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области уничтожили беспилотник

Минобороны: в Белгородской области силы ПВО уничтожили украинский беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России.

Перехват произошел около 12:30 мск. В ведомстве не уточнили, где конкретно произошел инцидент.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал об объявлении ракетной опасности на территории Белгорода.

Минобороны сообщило об уничтожении дрона над Белгородской областью
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Фото:Global Look Press

Приграничная Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам со стороны Вооруженных сил Украины.

Так, 2 июня Минобороны сообщило об уничтожении противокорабельной ракеты «Нептун» и БПЛА самолетного типа над территорией Белгородской области.

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Теги
Минобороны Белгородская область БПЛА
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