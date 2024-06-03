В Белгородской области уничтожили беспилотник
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России.
Перехват произошел около 12:30 мск. В ведомстве не уточнили, где конкретно произошел инцидент.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал об объявлении ракетной опасности на территории Белгорода.
Приграничная Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам со стороны Вооруженных сил Украины.
Так, 2 июня Минобороны сообщило об уничтожении противокорабельной ракеты «Нептун» и БПЛА самолетного типа над территорией Белгородской области.
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