«Победа» назвала виновника аннулирования билета пассажирки после прилета

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Билет клиентки авиакомпании «Победа» на рейс из Калининграда аннулировали из-за ошибки агента обслуживающей организации. Об этом заявили РБК в пресс-службе перевозчика.

«По ошибке агента обслуживающей организации аэропорта при выходе на посадку клиенту не отсканировали посадочный талон. Так как клиент числился не явившимся на посадку, его багаж сняли с рейса, а обратный билет аннулировали», — рассказали в пресс-службе «Победы».

Там уточнили, что багаж уже доставили клиенту, а обратный билет восстановили. Авиакомпания выразила сожаления из-за сложившейся ситуации и принесла извинения за неудобства.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что «Победа» аннулировала пассажирке билеты на самолет за то, что она якобы не явилась на рейс. Пострадавшая клиентка по имени Ксения рассказала телеграм-каналу, что летела вместе с сыном из Чебоксар в Калининград с пересадкой в Москве. Женщина зарегистрировалась сразу на оба рейса, сдала в багаж два чемодана и долетела до Калининграда.

В зоне выдачи багажа в калининградском аэропорту выяснилось, что прибыл только багаж ее сына, а ее чемодан остался в Шереметьево, поскольку она якобы не явилась на рейс до Калининграда. «Победа» также аннулировала обратные билеты Ксении. Вечером 2 июня ей доставили багаж, но подтверждения о восстановлении обратных билетов она тогда не получила.