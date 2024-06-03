 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Нападение на погибшего в Германии полицейского появилось в Сети. Видео

Опубликованы кадры нападения на погибшего в Германии полицейского

Нападение на погибшего в Германии полицейского появилось в Сети. Видео
Video

Кадры нападения на участников митинга гражданского движения PAX Europa в германском Мангейме (земля Баден-Вюртемберг), в результате которого погиб полицейский, появились в Сети.

На видео запечатлена потасовка, в которой ранения получают несколько человек. Нападавшего и человека, который пытался ему помочь, скрутили и связали руки. Коллега полицейского, получившего при нападении травму головы, поддерживает и поднимает пострадавшего, тот уходит, хромая.

В Германии умер полицейский, раненный ножом на митинге критиков ислама
Политика
Фото:Timm Reichert / Reuters

О гибели сотрудника полиции, получившего тяжелое ножевое ранение при нападении на митинге против политического ислама, говорится в совместном заявлении прокуратуры Карлсруэ, полицейского управления Мангейма и государственной криминальной полиции.

Мужчина умер во второй половине дня 2 июня. Ему было 29 лет.

Нападавший нанес офицеру несколько ножевых ранений в область головы, после госпитализации ему сделали срочную операцию, после чего ввели в искусственную кому, из которой он не вышел.

Злоумышленник ранил в общей сложности шесть человек. Пострадал в том числе председатель правления Pax Europa, консервативный политик и критик ислама Михаэль Штюрценбергер, получивший известность после сбора десятков тысяч подписей под петицией против строительства мечети в Мюнхене.

По информации Tagesschau, нападавший — 25-летний выходец из Афганистана, переехавший в Германию в подростковом возрасте в 2014 году. Он женат, имеет двоих детей. Живет в Хеппенхайме (федеральная земля Гессен), в поле зрения полиции не попадал.

Черчесову предложили работу в новой сборной

Руперт Мердок женился на бывшей теще Абрамовича

Киев за 90 минут убедил США разрешить удары по России

Военные восприняли слова Макрона как разрешение ударов по регионам России

Хабиб Нурмагомедов встретился с Дональдом Трампом. Видео

Китайский зонд «Чанъэ-6» совершил успешную посадку на Луне. Видео

Минобороны России сообщило о групповом ударе по энергообъектам Украины

Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры

Артур Саркисян объяснил на примере оперы и стендапа разницу между винами

Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов

Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94

Большой дивидендный сезон в России: кто, сколько и когда заплатит
Теги
Германия полицейский митинг нападение
Материалы по теме
МВД Германии предложило ужесточить наказание за нападения на политиков
Политика
В Германии умер полицейский, раненный ножом на митинге критиков ислама
Политика
В Германии разъяснили слова Шольца о сроках вступления Украины в НАТО
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 97,79 (+0,66) Инвестиции, 31 мая, 16:33 Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 90,19 (+0,4) Инвестиции, 31 мая, 16:33
Индекс РТС упал ниже 1100 пунктов впервые с 25 марта Инвестиции, 14:19
Адрес телеграм-канала «Додо Пиццы» выставили на продажу за $1 млн Крипто, 14:10
Что такое сервисный подход и как он работает в IT Тренды, 14:06
Работа с рекламным агентством: что пошло не так и как это понять Pro, 14:05
Роскомнадзор зафиксировал сбой в работе сайтов госучреждений Технологии и медиа, 14:03
ФСБ раскрыла агентов СБУ, готовивших теракты против военных в Севастополе Политика, 14:02
Черчесов впервые за три года возглавил национальную команду Спорт, 13:55
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Цены на газ в Европе выросли до максимума с декабря 2023 года Инвестиции, 13:54
Посол Ламбсдорфф назвал огромным интерес к России в Германии Политика, 13:50
На Украине не исключили участие Зеленского в саммите G7 онлайн Политика, 13:46
Руперт Мердок запланировал производство вина «мирового класса» Вино, 13:41
Карпин оценил вероятность остаться в сборной России в 50% Спорт, 13:40
Дрон-камикадзе повредил стоявший у дома автомобиль в селе Долгое Политика, 13:40
Клуни опроверг намерение своего фонда преследовать журналистов из России Политика, 13:40