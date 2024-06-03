Нападение на погибшего в Германии полицейского появилось в Сети. Видео
Кадры нападения на участников митинга гражданского движения PAX Europa в германском Мангейме (земля Баден-Вюртемберг), в результате которого погиб полицейский, появились в Сети.
На видео запечатлена потасовка, в которой ранения получают несколько человек. Нападавшего и человека, который пытался ему помочь, скрутили и связали руки. Коллега полицейского, получившего при нападении травму головы, поддерживает и поднимает пострадавшего, тот уходит, хромая.
О гибели сотрудника полиции, получившего тяжелое ножевое ранение при нападении на митинге против политического ислама, говорится в совместном заявлении прокуратуры Карлсруэ, полицейского управления Мангейма и государственной криминальной полиции.
Мужчина умер во второй половине дня 2 июня. Ему было 29 лет.
Нападавший нанес офицеру несколько ножевых ранений в область головы, после госпитализации ему сделали срочную операцию, после чего ввели в искусственную кому, из которой он не вышел.
Злоумышленник ранил в общей сложности шесть человек. Пострадал в том числе председатель правления Pax Europa, консервативный политик и критик ислама Михаэль Штюрценбергер, получивший известность после сбора десятков тысяч подписей под петицией против строительства мечети в Мюнхене.
По информации Tagesschau, нападавший — 25-летний выходец из Афганистана, переехавший в Германию в подростковом возрасте в 2014 году. Он женат, имеет двоих детей. Живет в Хеппенхайме (федеральная земля Гессен), в поле зрения полиции не попадал.
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