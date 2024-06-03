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Политика ,  
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В Германии умер полицейский, раненный ножом на митинге критиков ислама

В Германии умер полицейский, раненный ножом при нападении на критика ислама

Полицейский, получивший тяжелое ножевое ранение при нападении на митинге в городе Мангейм (федеральная земля Баден-Вюртемберг) 31 мая, умер в больнице. Об этом говорится в совместном заявлении прокуратуры Карлсруэ, полицейского управления Мангейма и государственной криминальной полиции, передает Tagesschau.

Мужчина умер во второй половине дня 2 июня. Ему было 29 лет.

Нападавший нанес офицеру несколько ножевых ранений в область головы, сообщили в ведомствах. Сразу после госпитализации ему сделали срочную операцию, после чего ввели в искусственную кому.

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Митинг, на котором произошло нападение, был организован движением Pax Europa, которое занимается агитацией против политического ислама. Мероприятие проходило на рыночной площади в центре Мангейма.

Под политическим исламом понимается идеология, предусматривающая преобразование государства и общества в соответствии с принципами ислама.

Нападавший ранил в общей сложности шестерых человек. Пострадал в том числе председатель правления Pax Europa, консервативный политик и критик ислама Михаэль Штюрценбергер. Он получил известность в Германии после того, как собрал десятки тысяч подписей под петицией против строительства мечети в Мюнхене, пишет Bild.

В Pax Europa изданию рассказали, что Штюрценбергер выступал на митинге в Мангейме. Таблоид пишет, что нападавший сначала ранил самого политика, а затем вырвался из рук прохожих, которые пытались его удержать, и ранил полицейского в спину. После этого другой полицейский выстрелил в нападавшего и ранил его.

По информации Tagesschau, нападавший — 25-летний выходец из Афганистана, переехавший в Германию в подростковом возрасте в 2014 году. Он был женат, имеет двоих детей. Жил в Хеппенхайме (федеральная земля Гессен), в поле зрения полиции не попадал.

Канцлер Германии Олаф Шольц осудил нападение. Мэр Мангейма Кристиан Шпехт назвал его терактом.

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Теги
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