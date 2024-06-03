В Германии умер полицейский, раненный ножом на митинге критиков ислама
Полицейский, получивший тяжелое ножевое ранение при нападении на митинге в городе Мангейм (федеральная земля Баден-Вюртемберг) 31 мая, умер в больнице. Об этом говорится в совместном заявлении прокуратуры Карлсруэ, полицейского управления Мангейма и государственной криминальной полиции, передает Tagesschau.
Мужчина умер во второй половине дня 2 июня. Ему было 29 лет.
Нападавший нанес офицеру несколько ножевых ранений в область головы, сообщили в ведомствах. Сразу после госпитализации ему сделали срочную операцию, после чего ввели в искусственную кому.
Митинг, на котором произошло нападение, был организован движением Pax Europa, которое занимается агитацией против политического ислама. Мероприятие проходило на рыночной площади в центре Мангейма.
Под политическим исламом понимается идеология, предусматривающая преобразование государства и общества в соответствии с принципами ислама.
Нападавший ранил в общей сложности шестерых человек. Пострадал в том числе председатель правления Pax Europa, консервативный политик и критик ислама Михаэль Штюрценбергер. Он получил известность в Германии после того, как собрал десятки тысяч подписей под петицией против строительства мечети в Мюнхене, пишет Bild.
В Pax Europa изданию рассказали, что Штюрценбергер выступал на митинге в Мангейме. Таблоид пишет, что нападавший сначала ранил самого политика, а затем вырвался из рук прохожих, которые пытались его удержать, и ранил полицейского в спину. После этого другой полицейский выстрелил в нападавшего и ранил его.
По информации Tagesschau, нападавший — 25-летний выходец из Афганистана, переехавший в Германию в подростковом возрасте в 2014 году. Он был женат, имеет двоих детей. Жил в Хеппенхайме (федеральная земля Гессен), в поле зрения полиции не попадал.
Канцлер Германии Олаф Шольц осудил нападение. Мэр Мангейма Кристиан Шпехт назвал его терактом.
Черчесову предложили работу в новой сборной
Руперт Мердок женился на бывшей теще Абрамовича
Киев за 90 минут убедил США разрешить удары по России
Военные восприняли слова Макрона как разрешение ударов по регионам России
Хабиб Нурмагомедов встретился с Дональдом Трампом. Видео
Китайский зонд «Чанъэ-6» совершил успешную посадку на Луне. Видео
Минобороны России сообщило о групповом ударе по энергообъектам Украины
Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры
Артур Саркисян объяснил на примере оперы и стендапа разницу между винами
Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов
Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94
Большой дивидендный сезон в России: кто, сколько и когда заплатит