Президент Филиппин назвал главное качество урегулирования на Украине
Процесс урегулирования конфликта на Украине должен устраивать не только Киев, но и весь остальной мир. Об этом заявил президент Филиппин Фердинанд Маркос на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
«Мы будем продолжать делать все, что в наших силах, чтобы содействовать миру, положить конец боевым действиям и прийти к политическому решению в вашей стране. Я думаю, что все прекрасно понимают, что это легче сказать, чем сделать, и это будет трудный путь, чтобы вернуться к ситуации, которая морально приемлема не только для Украины, но и для остального мира», — сказал филиппинский президент.
Президент Украины прибыл в Манилу с однодневным рабочим визитом 2 июня, это его первая поездка на Филиппины. В ходе переговоров Маркос и Зеленский договорились укреплять дипломатические отношения между двумя странами, установленные в 1992 году. В частности, до конца года в Маниле откроется посольство Украины.
Зеленский поблагодарил Маркоса за приглашение посетить Филиппины и «четкую позицию» по конфликту на Украине.
«Мы очень рады находиться здесь, в вашей стране, которая поддерживает Украину, нашу территориальную целостность и суверенитет», — сказал украинский лидер. Маркос подчеркнул, что Филиппины будут продолжать оказывать помощь Украине «любым возможным способом».
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