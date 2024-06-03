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Общество ,  
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Участок Транскавказской магистрали перекрыли из-за паводка

На участке Транскавказской автомагистрали приостановили движение транспорта из-за паводка. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по Северной Осетии.

Перекрыт участок 24–29 км А-164 «Транскам» в обоих направлениях с 00:30 мск 3 июня. Ограничения введены до особого распоряжения.

МЧС попросило водителей воздержаться от поездок в данном направлении до нормализации обстановки, а также соблюдать меры повышенной безопасности при движении.

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Фото:Денис Абрамов / ТАСС

Транскавказская магистраль — единственная дорога, соединяющая Южную Осетию с Россией. Движение на этой трассе периодически перекрывают в связи с лавинной опасностью и камнепадами.

Последний раз часть «Транскама» перекрывали 7 мая из-за камнепада. Тогда в обоих направлениях был закрыт участок Бурон — Северный Портал Рокского тоннеля.

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Теги
Транскавказская магистраль Транскам Северная Осетия МЧС
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