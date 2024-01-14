 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Транскам снова открыли для большегрузов

МЧС Южной Осетии: Транскам снова открыт для большегрузов
Фото: Денис Абрамов / ТАСС
Фото: Денис Абрамов / ТАСС

Движение большегрузов по Транскавказской автомагистрали, которая соединяет Россию с Южной Осетией, вновь разрешено. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Южной Осетии.

«МЧС РЮО снимает ограничения на движение большегрузного транспорта по Транскаму», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что специальные службы республики расчистили дорожное полотно с южной стороны Рокского тоннеля, а дорога работает в штатном режиме для всех типов машин. Ограничения, которые ранее ввели для большегрузного транспорта из-за плохих погодных условий, сняты.

Южная Осетия осталась без света из-за повреждения сетей в Северной Осетии
Общество
Фото:Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

8 января Транскам закрыли для всех видов автомобильного транспорта из-за сильного снегопада и угрозы схода лавин. На следующий день дорогу открыли, однако 12 января запретили движение по ней большегрузов в обоих направлениях.

Транскавказская автомагистраль — единственная дорога, которая связывает Южную Осетию с Россией. Она имеет протяженность в 164 км и преимущественно проходит по высокогорным участкам.

Теги
Южная Осетия Транскам большегрузы
Материалы по теме
Южная Осетия осталась без света из-за повреждения сетей в Северной Осетии
Общество
Северная Осетия ограничит въезд жителям других регионов из-за очередей
Политика
Южная Осетия заявила, что решение о референдуме принимали без Москвы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 96,75 (-0,79) Инвестиции, 12 янв, 16:50 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 88,13 (-0,65) Инвестиции, 12 янв, 16:50
«Спартак» проиграл шестой матч подряд в КХЛ Спорт, 16:46
В Казани загорелась гостиница «Астория» Общество, 16:42
Швейцария исключила мир на Украине без «слова России» Политика, 16:29
Транскам снова открыли для большегрузов Общество, 16:23
Менторы, платформа и обучение: как развивать команду в новых условиях РБК и Softline, 16:19
Джокович в четырех сетах победил 18-летнего хорвата на Australian Open Спорт, 16:12
Сын Марадоны заявил, что «они убили» его отца Спорт, 15:45
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
КХЛ дисквалифицировала трех игроков за потасовку перед матчем: видео Спорт, 15:42
Дерипаска не увидел перспектив мира для Украины до мая 2025 года Политика, 15:30
Кто не хочет долго ждать: новостройки, которые будут сданы в 2024 году РБК и ПИК, 15:22
Дочь Рубинштейна сообщила, что прощание с поэтом не будет публичным Общество, 15:16
Российские военные уничтожили два склада боеприпасов ВСУ за сутки Политика, 15:04
Пожарные ликвидировали открытое горение на питерском складе Wildberries Общество, 14:59
После пожара на складе Wildberries завели уголовное дело Бизнес, 14:17