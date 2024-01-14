МЧС Южной Осетии: Транскам снова открыт для большегрузов

Транскам снова открыли для большегрузов

Фото: Денис Абрамов / ТАСС

Движение большегрузов по Транскавказской автомагистрали, которая соединяет Россию с Южной Осетией, вновь разрешено. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Южной Осетии.

«МЧС РЮО снимает ограничения на движение большегрузного транспорта по Транскаму», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что специальные службы республики расчистили дорожное полотно с южной стороны Рокского тоннеля, а дорога работает в штатном режиме для всех типов машин. Ограничения, которые ранее ввели для большегрузного транспорта из-за плохих погодных условий, сняты.

8 января Транскам закрыли для всех видов автомобильного транспорта из-за сильного снегопада и угрозы схода лавин. На следующий день дорогу открыли, однако 12 января запретили движение по ней большегрузов в обоих направлениях.

Транскавказская автомагистраль — единственная дорога, которая связывает Южную Осетию с Россией. Она имеет протяженность в 164 км и преимущественно проходит по высокогорным участкам.