Транскам снова открыли для большегрузов
Движение большегрузов по Транскавказской автомагистрали, которая соединяет Россию с Южной Осетией, вновь разрешено. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Южной Осетии.
«МЧС РЮО снимает ограничения на движение большегрузного транспорта по Транскаму», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что специальные службы республики расчистили дорожное полотно с южной стороны Рокского тоннеля, а дорога работает в штатном режиме для всех типов машин. Ограничения, которые ранее ввели для большегрузного транспорта из-за плохих погодных условий, сняты.
8 января Транскам закрыли для всех видов автомобильного транспорта из-за сильного снегопада и угрозы схода лавин. На следующий день дорогу открыли, однако 12 января запретили движение по ней большегрузов в обоих направлениях.
Транскавказская автомагистраль — единственная дорога, которая связывает Южную Осетию с Россией. Она имеет протяженность в 164 км и преимущественно проходит по высокогорным участкам.