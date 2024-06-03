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Два F-35 совершили экстренную посадку в Японии

Два истребителя F-35 совершили экстренную посадку в Японии

Два истребителя F-35A Воздушных сил самообороны Японии совершили экстренную посадку в аэропорту префектуры Аомори на острове Хонсю, передает Asahi Shimbun со ссылкой на управление аэропортов префектуры.

Самолеты сели поочередно в 8:46 и 8:56 по местному времени (2:46 и 2:56 мск соответственно). На борту каждого из них находилось по одному пилоту. О травмах у них власти не сообщали, отмечает газета. По данным Kyodo, пилоты не пострадали, на истребителях повреждений также не обнаружили.

После случившегося аэропорт Аомори на время закрыл взлетно-посадочную полосу, но затем снял ограничения.

Оба истребителя приписаны к авиабазе Мисава японских ВВС, пишет Kyodo.

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F-35 производятся компанией Lockheed Martin, это семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения. Стоимость одного такого самолета — порядка $100 млн, экипаж — один человек.

Самолеты разработаны в трех вариантах: наземный истребитель (F-35A), истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой (F-35B) для корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании, а также палубный истребитель (F-35C) для нужд ВМС США.

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Теги
Япония F-35 истребители экстренная посадка
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