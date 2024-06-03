Во Франции предложили ввести уголовное наказание за порчу картин

Министр культуры Франции Рашида Дати обратилась к министру юстиции страны Эрику Дюпону-Моретти с просьбой ввести уголовную ответственность для участников протестных акций в музеях за порчу картин и других предметов искусства. Об этом сообщает Le Figaro.

«Эта порча искусства преступниками не может быть ничем оправданна. Этому нужно положить конец! — приводит издание слова министра.

Глава Минкульта добавила, что обратилась к министру юстиции, «чтобы была введена уголовная ответственность, адаптированная под эту новую форму преступности, которая посягает на самую благородную составляющую нашего единства — на культуру»,

Дати направила обращение после того, как в парижском музее Орсе активистка группы Riposte Alimentaire («Пищевое возмездие») заклеила картину «Маки» импрессиониста Клода Моне обрывком клеенки.

Девушка была одета в футболку с надписью «+4 градуса — это ад». В Riposte Alimentaire пояснили, что активистка представила «кошмарную версию изображения макового поля в 2100 году, разоренного пожарами и засухами».

Руководство музея провело проверку, по итогам которой на картине не было найдено повреждений. На активистку решили подать жалобу, передавало AFP.

Ранее, в феврале 2024 года, участники Riposte Alimentaire облили супом другую картину Моне — «Весна» в Музее изящных искусств в Лионе. «Эта весна останется для нас единственной, если мы не отреагируем. Что нарисуют наши будущие художники? О чем мы будем мечтать, если весны больше не будет?» — скандировали они. Мэр Лиона Грегори Дусе тогда выразил сожаление по поводу произошедшего, но при этом назвал «законным» беспокойство насчет экологии «в условиях чрезвычайной климатической ситуации».