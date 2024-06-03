В рыбных консервах крупного производителя нашли двойную норму мышьяка

Россельхознадзор выявил превышение нормы содержания мышьяка в консервах с печенью трески ООО «Русский рыбный мир», следует из данных ФГИС «Единый реестр проверок», который ведет Генпрокуратура.

«По результатам проведенных исследований, установлено наличие в исследуемых образцах рыбной пищевой продукции несоответствия по показателю: «Мышьяк», — сказано в материалах реестра.

Исследование проводилось в апреле. Несоответствие норме выявило Южное межрегиональное управление Россельхознадзора, к которому относятся Краснодарский край, Адыгея, Крым, Севастополь, Херсонская и Запорожская области.

Как сообщили «Известиям» в ведомстве, образец для тестирования отобрали из партии общим весом 168 кг. Проверялись «Консервы из печени рыб. Печень трески натуральная» — банка весом 250 г. Таким образом, партия состоит из 672 банок с консервами.

«Согласно протоколу испытаний, показатель безопасности «мышьяк» превышает норму в испытуемом образце в два раза», — сообщили изданию в службе.

Отравление мышьяком вызывает рвоту, боли в области живота и диарею. За ними следуют онемение и покалывание в конечностях, мышечные судороги и в самых тяжелых случаях — смерть. По данным Всемирной организации здравоохранения, соединения органического мышьяка, которые чаще всего находят в морепродуктах, причиняют сравнительно меньший вред здоровью. Его неорганическая форма высокотоксична и считается канцерогеном.

В Россельхознадзоре отметили, что изъять несоответствующий нормам товар из оборота не получилось, так как он отсутствовал на складах владельца. Ведомство вынесло ООО «Русский рыбный мир» предостережение, следует из материалов реестра Генпрокуратуры.