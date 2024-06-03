В рыбных консервах крупного производителя нашли двойную норму мышьяка
Россельхознадзор выявил превышение нормы содержания мышьяка в консервах с печенью трески ООО «Русский рыбный мир», следует из данных ФГИС «Единый реестр проверок», который ведет Генпрокуратура.
«По результатам проведенных исследований, установлено наличие в исследуемых образцах рыбной пищевой продукции несоответствия по показателю: «Мышьяк», — сказано в материалах реестра.
Исследование проводилось в апреле. Несоответствие норме выявило Южное межрегиональное управление Россельхознадзора, к которому относятся Краснодарский край, Адыгея, Крым, Севастополь, Херсонская и Запорожская области.
Как сообщили «Известиям» в ведомстве, образец для тестирования отобрали из партии общим весом 168 кг. Проверялись «Консервы из печени рыб. Печень трески натуральная» — банка весом 250 г. Таким образом, партия состоит из 672 банок с консервами.
«Согласно протоколу испытаний, показатель безопасности «мышьяк» превышает норму в испытуемом образце в два раза», — сообщили изданию в службе.
Отравление мышьяком вызывает рвоту, боли в области живота и диарею. За ними следуют онемение и покалывание в конечностях, мышечные судороги и в самых тяжелых случаях — смерть. По данным Всемирной организации здравоохранения, соединения органического мышьяка, которые чаще всего находят в морепродуктах, причиняют сравнительно меньший вред здоровью. Его неорганическая форма высокотоксична и считается канцерогеном.
В Россельхознадзоре отметили, что изъять несоответствующий нормам товар из оборота не получилось, так как он отсутствовал на складах владельца. Ведомство вынесло ООО «Русский рыбный мир» предостережение, следует из материалов реестра Генпрокуратуры.
Компания ООО «Русский рыбный мир» была основана в 2000 году. Она специализируется на оптовой продаже икры лососевых и других видов рыб, а также рыбных консервов, свежемороженой и вяленой рыбы. Завод компании расположен в Москве. Добыча рыбы ведется на Камчатке, Сахалине и Курилах.
Завод выпускает консервы под торговыми марками «Рыбпромпродукт», «Спецзаказ» и «Русский рыбный мир», а также икру этой же марки и под брендами «Сахалин-дар», «Рыбпромпродукт» и «Дальневосточная». Под брендом «Русский рыбный мир» производится и вяленая рыба.
Всего в портфеле компании более 90 торговых наименований. Ее продукция поставляется за рубеж, в том числе в Азербайджан, Армению, Казахстан и Белоруссию.
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