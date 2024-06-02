Мошенники стали выманивать деньги у знакомых Заворотнюк под видом родных
Мошенники пытаются выманить средства у друзей и коллег умершей актрисы Анастасии Заворотнюк со страниц, замаскированных под профили ее близких. Об этом сообщила семья актрисы в ее аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской в России и запрещена).
Семья разместила на странице Заворотнюк скриншот сообщения из Telegram. В нем неизвестный от имени фигуриста Петра Чернышева, вдовца актрисы, пишет одной из ее знакомых.
«Не знаю, к кому еще обращаться. <...> Если у тебя есть возможность хоть как-то помочь нам, будем очень признательны», — пишет мошенник. В заключение он зовет потенциальную жертву на похороны Заворотнюк.
«Вот такие сообщения приходят друзьям и коллегам Насти. Никогда Петр не делал и не сделает ничего подобного. Он также не зарегистрирован ни в одной соцсети. Пожалуйста, будьте бдительны! Не переводите никому денежные средства якобы в помощь семье», — говорится в посте родственников актрисы.
Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. Super со ссылкой на источники писал, что с 2019 года актриса боролась с раком головного мозга. Ее близкие диагноз не подтверждали.
1 июня актрису похоронили на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве.
Заворотнюк родилась в 1971 году в Астрахани в семье актрисы и телережиссера. В 1988 году она поступила на исторический факультет Астраханского государственного педагогического института, но спустя год учебы бросила его и поступила в Школу-студию МХАТ на курс Авангарда Леонтьева.
После завершения обучения Заворотнюк стала актрисой Театра-студии под руководством Олега Табакова. В театре она сыграла более чем в 20 спектаклях.
Также Заворотнюк снялась более чем в 30 фильмах и сериалах. Самой известной для нее стала роль няни Виктории Прутковской из сериала «Моя прекрасная няня».
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