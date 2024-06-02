Ученые предупредили о «вторжении суперсвиней» в США из Канады

Фото: Dan Sakal / agbio.usask.ca

Канадские «суперсвиньи» могут заселить некоторые районы четырех штатов США — Северную и Южную Дакоты, Монтану и Миннесоту — и принести большой ущерб, сообщает Business Insider со ссылкой на опубликованное в журнале Biological Invasions исследование.

Так называемые суперсвиньи — это помесь домашней свиньи и евразийского дикого кабана, завезенные в Канаду в 1980-х годах, поясняет издание. Этот вид вывели, чтобы свиньи были крупнее, плодовитее и могли переносить холодные канадские зимы. Однако впоследствии многие свиньи были отпущены на волю, на сегодняшний день этот вид распространен в большинстве канадских провинций, в частности в Альберте, Манитобе и Саскачеване (граничат с американскими Монтаной, Миннесотой и Северной Дакотой).

Исследователь дикой природы и профессор Университета Саскачевана, который изучает свиней более десяти лет, Райан Брук называл этих свиней «самыми агрессивными крупными млекопитающими на планете» и «экологической катастрофой».

Дело в том, что животные могут весить более 600 фунтов (272 кг) и есть практически все, питаясь местными видами, например, лягушками, яйцами наземных птиц, таких как утки и гуси, и даже белохвостыми оленями. Они уничтожают сельскохозяйственные культуры, в частности кукурузу, поедая их или разрывая почву, чтобы добраться до корней растений и личинок насекомых. Кроме того, «суперсвиньи» переносят болезни, которые могут поражать животных и людей.

Ученые использовали данные с GPS-ошейников на диких свиньях и установили, что в основном они обитают в лесах, на полях с сельскохозяйственными культурами и в болотистой местности. В связи с этим северные американские штаты, близкие к Канаде, обладают высоким потенциалом для распространения этого инвазивного вида.

По оценкам Минсельхоза США, одичавшие свиньи уже наносят ущерб отрасли на сумму $2,5 млрд в год. К одичавшим в Штатах относят и домашних свиней, и диких кабанов, и помеси между ними. Однако эти виды не приспособлены к низким температурам, они обитают на юге страны, в частности в Техасе, Флориде и Калифорнии. Появление устойчивых к холодному климату «суперсвиней» будет наносить ущерб и северным штатам.

И Канада, и США пытаются контролировать свои популяции диких свиней. В качестве возможного решения в США предлагают охоту, однако, как говорит канадский исследователь Брук, «суперсвиньи» размножаются слишком быстро и также быстро адаптируются.

«Уничтожение свиней на большей части территории США невозможно. Ограничение ущерба, наносимого сельскохозяйственным культурам, экосистемам и местным видам, — это наилучший способ действий», — считает исследователь лесной службы американского Минсельхоза Джон Килго, который изучает диких свиней в Южной Каролине.