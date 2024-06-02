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Общество ,  
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В результате стрельбы в баре под Питтсбургом погибли два человека

Фото: Ross Mantle / Getty Images
Фото: Ross Mantle / Getty Images

При стрельбе в пригороде американского Питтсбурга погибли два человека, еще семь получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба полиции округа Аллегейни в соцсети Х (Twitter).

Тела погибших мужчины и женщины обнаружили внутри кальянной, некоторых пострадавших госпитализировали. Один из раненых находится в критическом состоянии, отметили в полиции.

По предварительной информации, перестрелка в баре началась из-за ссоры посетителей. О задержаниях правоохранительные органы не сообщали.

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Фото:AkronPoliceDepartment / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

2 июня также произошла стрельба в городе Акрон в американском штате Огайо. В результате погиб один человек, еще 26 пострадали.

На месте ЧП полиция обнаружила десятки гильз и один пистолет. По предварительным данным, жертвой стрельбы стал 27-летний мужчина.

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