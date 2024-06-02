Электроснабжение в Южной Осетии восстановили после аварии на ЛЭП
В Южной Осетии восстановили электроснабжение, сообщает местное агентство «Рес» со ссылкой на МЧС.
Республика оставалась без энергоснабжения около трех часов.
Ранее МЧС сообщило, что в Южной Осетии отключилось электричество из-за аварии на линии электропередачи в Дзауском районе.
Электроэнергия в республику поступает из России по единственной ЛЭП. Линия проходит по территории Северной Осетии и Джомахского (Дзомагского) ущелья. Зимой и весной в горах сходят лавины, что становится причиной поломок и перебоев со светом в республике. Также электричество отключают во время профилактических ремонтных работ. Всего в Южной Осетии живут немногим более 50 тыс. человек.
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