Электроснабжение в Южной Осетии восстановили после аварии на ЛЭП

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Южной Осетии восстановили электроснабжение, сообщает местное агентство «Рес» со ссылкой на МЧС.

Республика оставалась без энергоснабжения около трех часов.

Ранее МЧС сообщило, что в Южной Осетии отключилось электричество из-за аварии на линии электропередачи в Дзауском районе.

Электроэнергия в республику поступает из России по единственной ЛЭП. Линия проходит по территории Северной Осетии и Джомахского (Дзомагского) ущелья. Зимой и весной в горах сходят лавины, что становится причиной поломок и перебоев со светом в республике. Также электричество отключают во время профилактических ремонтных работ. Всего в Южной Осетии живут немногим более 50 тыс. человек.

