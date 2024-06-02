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Политика ,  
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Посла Китая в Иране вызвали в МИД из-за позиции по спорным островам

Посла КНР в Иране вызвали в МИД из-за позиции по островам в Персидском заливе
Иранские военные учения на острове Абу-Муса
Иранские военные учения на острове Абу-Муса (Фото: Sepahnews / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Китая в Тегеране для оповещения о протесте из-за позиции Пекина по принадлежности трех островов в Персидском заливе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Острова Абу-Муса, Малый Томб и Большой Томб являются предметом территориального спора между Ираном и Объединенными Арабскими Эмиратами. Острова имеют стратегическое значение, поскольку находятся перед Ормузским проливом, соединяющим Персидский залив с Индийским океаном. Под контролем Тегерана острова находятся с 1971 года.

Проблема принадлежности островов была указана в совместном эмиратско-китайском заявлении 31 мая. Документ был опубликован по итогам визита президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Пекин. Китайская сторона отметила в документе, что выражает поддержку усилиям ОАЭ по достижению мирного решения проблемы трех островов посредством двусторонних переговоров в соответствии с международным правом.

В МИД Ирана суверенитет над спорными территориями назвали вечным. Тегеран ожидает исправления позиции Пекина по этому вопросу, отметили в ведомстве. Посол Китая заявил, что передаст протест Ирана китайским властям.

МИД Ирана выразил протест России из-за заявления о спорных островах
Политика
Фото:Google Maps

Аналогичный протест Иран выдвигал России в декабре 2023 года. На шестой сессии Российско-арабского форума сотрудничества в Марокко было принято заявление, в котором подтверждалась поддержка усилий по достижению мирного урегулирования спора о трех островах. Вопрос должен быть решен «в соответствии с принципами международного права и Устава ООН, в том числе путем двусторонних переговоров или обращений в Международный суд ООН, если стороны примут такое решение», отмечалось в декларации.

После этого МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах России и выразил ему протест из-за поддержки Москвой данного заявления. Позицию Москвы по островам Тегеран также осуждал летом 2023 года.

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Теги
Китай Иран Персидский залив ОАЭ
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