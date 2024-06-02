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Умер бывший замглавы МИДа Анатолий Потапов

Захарова: умер бывший замглавы МИДа и экс-посол в Болгарии Анатолий Потапов
Анатолий Потапов
Анатолий Потапов (Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости)

Умер бывший замглавы МИД России и экс-посол в Болгарии Анатолий Потапов. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в телеграм-канале.

Дипломат скончался 1 июня, ему был 81 год. По словам Захаровой, бывший замглавы МИДа умер после скоротечной болезни. Прощание с Потаповым состоится 4 июня, сообщила она.

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Потапов работал на госслужбе с 1975 года, в системе МИД — с 1986 года. Дипломат начинал карьеру в качестве первого заместителя управляющего делами МИД СССР — России. Осенью 1998 года стал замминистра по делам СНГ, в 2002 году занял пост заместителя министра иностранных дел. С мая 2004 по июль 2008 года работал российским послом в Болгарии.

Среди наград Потапова — орден Дружбы за вклад в развитие российско-болгарских отношений и орден Почета за работу по реализации внешнеполитического курса Москвы.

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