При обрушении дома в Стамбуле один человек погиб, восемь пострадали
В результате обрушения жилого дома в Стамбуле погиб один человек — его тело достали из-под завалов. Еще восемь пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии, передает TGRT Haber.
По данным телеканала, есть риск обрушения соседнего здания — на место прибыли специалисты.
Министр окружающей среды и урбанизации Мехмет Ожасеки сообщил, что дом был построен 36 лет назад, однако позднее там незаконно надстроили еще полтора этажа. По словам чиновника, надстройка ухудшила устойчивость дома.
Жилой дом обрушился утром 2 июня. Часть здания упала на припаркованные автомобили, а также задела проезжающий мимо автобус. Генеральная прокуратура стамбульского района Кючюкчекмедже начала расследование.
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