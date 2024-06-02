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Общество ,  
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При обрушении дома в Стамбуле один человек погиб, восемь пострадали

Фото: Cemal Yurttas / Anadolu / Reuters
Фото: Cemal Yurttas / Anadolu / Reuters

В результате обрушения жилого дома в Стамбуле погиб один человек — его тело достали из-под завалов. Еще восемь пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии, передает TGRT Haber.

По данным телеканала, есть риск обрушения соседнего здания — на место прибыли специалисты.

Министр окружающей среды и урбанизации Мехмет Ожасеки сообщил, что дом был построен 36 лет назад, однако позднее там незаконно надстроили еще полтора этажа. По словам чиновника, надстройка ухудшила устойчивость дома.

В Стамбуле обрушился жилой дом
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Жилой дом обрушился утром 2 июня. Часть здания упала на припаркованные автомобили, а также задела проезжающий мимо автобус. Генеральная прокуратура стамбульского района Кючюкчекмедже начала расследование.

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Стамбул погибшие пострадавшие обрушение дома
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