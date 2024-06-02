Мэр Одессы Труханов сообщил о взрыве в городе
В Одессе прогремел взрыв, сообщил мэр города Геннадий Труханов.
Публикация в его телеграм-канале появилась около 11:45 мск. Тогда он призвал местных жителей оставаться в укрытиях.
В регионе с 11:40 до 12:20 мск действовала воздушная тревога.
Городские власти регулярно сообщают о взрывах в городе. Они, в частности, раздались 29 и 31 мая.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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