 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Мэр Одессы Труханов сообщил о взрыве в городе

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: dsns_telegram / Telegram
Фото: dsns_telegram / Telegram

В Одессе прогремел взрыв, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

Публикация в его телеграм-канале появилась около 11:45 мск. Тогда он призвал местных жителей оставаться в укрытиях.

В регионе с 11:40 до 12:20 мск действовала воздушная тревога. 

Городские власти регулярно сообщают о взрывах в городе. Они, в частности, раздались 29 и 31 мая.

В Одессе раздался взрыв после объявления воздушной тревоги
Политика
Фото:Joe Raedle / Getty Images

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

У россиян могут все чаще изымать загранпаспорта и отказывать в выезде

Минюст объявил новых иноагентов. Список

В Татарстане устроили акцию по уничтожению электронных сигарет трактором. Видео

Данила Козловский выиграл суд по иску о защите чести и достоинства. Подробности

США позволят Украине наносить удары по российским командным пунктам

Фонд Джорджа Клуни будет добиваться выдачи ордеров на арест журналистов из России

Видеокадры с освобожденными российскими и украинскими военными в рамках обмена

Познер заявил, что его выступления с Ургантом в Европе не касаются политики

Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры

Безалкогольное вино: альтернатива или нет

Алла Пугачева выпустила новую песню «Не высовывайся, дочка» об Орбакайте

«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке

Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов

Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов

Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94

Золото на исторических максимумах: 5 способов купить драгметалл
Теги
Украина Одесса взрыв
Материалы по теме
В Херсоне прогремели взрывы
Политика
В Белгородской области секретарь совбеза района погиб при взрыве
Политика
В Кировоградской области Украины прогремели взрывы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 97,79 (+0,66) Инвестиции, 31 мая, 16:33 Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 90,19 (+0,4) Инвестиции, 31 мая, 16:33
«Страна» сообщила о попытке диверсии на железной дороге под Одессой Политика, 13:53
СК передал в суд дело по четырем статьям против Дмитрия Гордона Политика, 13:43
Махачев победил Порье на глазах Трампа. Как это было Спорт, 13:31
Лучшая теннисистка мира разгромила россиянку за 40 минут Спорт, 13:26
При обрушении дома в Стамбуле один человек погиб, восемь пострадали Общество, 13:18
Хабиб Нурмагомедов встретился с Трампом на турнире UFC Спорт, 13:11
Фанат выбежал на поле финала ЛЧ в футболке с ником Mellstroy. Видео Спорт, 13:09
Стоицизм: как быть эффективнее в изменчивом мире
Подробнее
Обещавший уничтожить Израиль экс-лидер Ирана решил вновь пойти на выборы Политика, 13:08
Махачев получил $100 тыс. в качестве бонусов за лучший бой турнира UFC Спорт, 13:08
На Ухтинском НПЗ произошел пожар Общество, 12:58
На дочь Аскольда Запашного упала лошадь Общество, 12:50
Мэр Одессы Труханов сообщил о взрыве в городе Политика, 12:34
Силуанов оценил риск увеличения числа уходящих от налогов Экономика, 12:25
Отчисленный из МГУ украинец рассказал о планах уехать в США Общество, 12:15