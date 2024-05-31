В Одессе раздался взрыв после объявления воздушной тревоги
Взрыв раздался в Одессе, жителей просят пройти в укрытия, сообщил мэр города Геннадий Труханов.
«В городе раздался взрыв», — написал он в телеграм-канале.
Ранее Труханов сообщил об объявленной в регионе воздушной тревоге и призвал людей укрыться в безопасных местах.
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