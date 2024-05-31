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Военная операция на Украине ,  
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В Одессе раздался взрыв после объявления воздушной тревоги

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Взрыв раздался в Одессе, жителей просят пройти в укрытия, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

«В городе раздался взрыв», — написал он в телеграм-канале.

Ранее Труханов сообщил об объявленной в регионе воздушной тревоге и призвал людей укрыться в безопасных местах.

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Теги
Одесса взрыв Воздушная тревога
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