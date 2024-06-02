 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность

Сюжет
Военная операция на Украине

В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он призвал жителей спуститься в укрытия.

Ракетную опасность также объявили в Шебекино и Шебекинском городском округе.  Город расположен менее чем в 5 км от границы с Харьковской областью Украины.

Белгородская область с начала военной операции подвергается обстрелам и атакам беспилотников. В регионе во второй раз за день объявляют ракетную опасность.

Гладков ранее рассказал об уничтожении нескольких воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. По его словам, после утренних обстрелов есть разрушения — повреждены несколько автомобилей и частных домов, а также линия электропередачи. Никто не пострадал.

В Белгородской области секретарь совбеза района погиб при взрыве
Политика

Минобороны сообщало, что за ночь военные сбили три беспилотника над Курской и Белгородской областями, а также над акваторией Азовского моря. С 8:00 до 8:30 мск дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа было уничтожено над территорией региона, сообщили в Минобороны.

У россиян могут все чаще изымать загранпаспорта и отказывать в выезде

Минюст объявил новых иноагентов. Список

В Татарстане устроили акцию по уничтожению электронных сигарет трактором. Видео

Данила Козловский выиграл суд по иску о защите чести и достоинства. Подробности

США позволят Украине наносить удары по российским командным пунктам

Фонд Джорджа Клуни будет добиваться выдачи ордеров на арест журналистов из России

Видеокадры с освобожденными российскими и украинскими военными в рамках обмена

Познер заявил, что его выступления с Ургантом в Европе не касаются политики

Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры

Безалкогольное вино: альтернатива или нет

Алла Пугачева выпустила новую песню «Не высовывайся, дочка» об Орбакайте

«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке

Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов

Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов

В России есть 16 уникальных акций — у них вообще нет конкурентов

Золото на исторических максимумах: 5 способов купить драгметалл
Теги
Персоны
Белгород ракетная опасность Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
В Белгородской области секретарь совбеза района погиб при взрыве
Политика
Гладков сообщил о второй за утро атаке на Белгородскую область
Политика
Гладков сообщил о последствиях утренних обстрелов Белгородской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 97,79 (+0,66) Инвестиции, 31 мая, 16:33 Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 90,19 (+0,4) Инвестиции, 31 мая, 16:33
Новый губернатор ХМАО предложил работу Комаровой Политика, 10:34
Клуб Бобровского и Тарасенко выбил чемпиона регулярки НХЛ из плей-офф Спорт, 10:33
Ватикан сообщил о продолжении миссии по Украине Политика, 10:28
Брата Хабиба Нурмагомедова задержала охрана после победы Махачева в UFC Спорт, 10:20
Как «Реал» в 15-й раз выиграл Лигу чемпионов. Фоторепортаж Спорт, 10:02
Результаты Райффайзенбанка в России во время санкций. Инфографика Финансы, 10:00
Взять жизнь в свои руки — 4 шага сепарации от родителей Pro, 09:57
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность Политика, 09:45
В Херсоне прогремели взрывы Политика, 09:44
В Белгородской области секретарь совбеза района погиб при взрыве Политика, 09:42
Махачев заявил, что Порье доставил ему много трудностей в чемпионском бою Спорт, 09:33
В Стамбуле обрушился жилой дом Общество, 09:32
Махачев заявил, что ему неинтересно защищать титул чемпиона UFC Спорт, 09:29
В Южной Корее показали, какой мусор присылает КНДР с воздушными шарами Политика, 09:27