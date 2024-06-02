В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он призвал жителей спуститься в укрытия.

Ракетную опасность также объявили в Шебекино и Шебекинском городском округе. Город расположен менее чем в 5 км от границы с Харьковской областью Украины.

Белгородская область с начала военной операции подвергается обстрелам и атакам беспилотников. В регионе во второй раз за день объявляют ракетную опасность.

Гладков ранее рассказал об уничтожении нескольких воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. По его словам, после утренних обстрелов есть разрушения — повреждены несколько автомобилей и частных домов, а также линия электропередачи. Никто не пострадал.

Минобороны сообщало, что за ночь военные сбили три беспилотника над Курской и Белгородской областями, а также над акваторией Азовского моря. С 8:00 до 8:30 мск дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа было уничтожено над территорией региона, сообщили в Минобороны.