В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он призвал жителей спуститься в укрытия.
Ракетную опасность также объявили в Шебекино и Шебекинском городском округе. Город расположен менее чем в 5 км от границы с Харьковской областью Украины.
Белгородская область с начала военной операции подвергается обстрелам и атакам беспилотников. В регионе во второй раз за день объявляют ракетную опасность.
Гладков ранее рассказал об уничтожении нескольких воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. По его словам, после утренних обстрелов есть разрушения — повреждены несколько автомобилей и частных домов, а также линия электропередачи. Никто не пострадал.
Минобороны сообщало, что за ночь военные сбили три беспилотника над Курской и Белгородской областями, а также над акваторией Азовского моря. С 8:00 до 8:30 мск дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа было уничтожено над территорией региона, сообщили в Минобороны.
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