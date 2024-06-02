 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война с хуситами ,  
0 

ВМС Британии сообщили о взрыве в Красном море у берегов Йемена

UKMTO: в Красном море у берегов йеменского города Ходейда произошел взрыв
Сюжет
Война с хуситами

В Красном море произошел взрыв у берегов йеменского города Ходейда, его зафиксировало судно, находившиеся на большом расстоянии от места происшествия. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

Публикация классифицирована как предупреждение об атаке.

«UKMTO получил сообщение об инциденте в 48 морских милях к юго-западу от Ходейды, Йемен. Капитан стал свидетелем взрыва на значительном расстоянии от судна», — говорится в публикации.

Корабль и экипаж не пострадали, судно направляется в следующий пункт захода.

В UKMTO рекомендовали другим судам соблюдать осторожность и в случае подозрительной активности направить сообщение в организацию.

Британские ВМС сообщили об атаке на судно у йеменского порта Моха
Политика
Фото:UK_MTO / X

С осени 2023 года йеменские хуситы атакуют в Красном море и Аденском заливе корабли США и Великобритании, а также суда, которые, по их мнению, связаны с Израилем. Повстанцы настаивают, что таким образом поддерживают сектор Газа, где Израиль ведет боевые действия против палестинской группировки ХАМАС. При этом ударам также подвергались корабли, не имеющие отношения к Израилю.

В ответ на это Великобритания и США с января стали наносить удары по объектам движения в Йемене при поддержке международной коалиции.

У россиян могут все чаще изымать загранпаспорта и отказывать в выезде

Минюст объявил новых иноагентов. Список

В Татарстане устроили акцию по уничтожению электронных сигарет трактором. Видео

Данила Козловский выиграл суд по иску о защите чести и достоинства. Подробности

США позволят Украине наносить удары по российским командным пунктам

Фонд Джорджа Клуни будет добиваться выдачи ордеров на арест журналистов из России

Видеокадры с освобожденными российскими и украинскими военными в рамках обмена

Познер заявил, что его выступления с Ургантом в Европе не касаются политики

Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры

Безалкогольное вино: альтернатива или нет

Алла Пугачева выпустила новую песню «Не высовывайся, дочка» об Орбакайте

«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке

Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов

Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов

В России есть 16 уникальных акций — у них вообще нет конкурентов

Золото на исторических максимумах: 5 способов купить драгметалл
Теги
Красное море Йемен взрыв Великобритания хуситы
Материалы по теме
Нефтяной танкер загорелся у берегов Йемена после ракетного удара
Политика
Хуситы заявили о новом ударе по авианосцу США «Дуайт Д. Эйзенхауэр»
Политика
В США сообщили об атаке хуситов на греческое судно в Красном море
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 97,79 (+0,66) Инвестиции, 31 мая, 16:33 Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 90,19 (+0,4) Инвестиции, 31 мая, 16:33
В цирке в Обнинске медведица напала на дрессировщика во время выступления Общество, 02:45
Тренер «Боруссии» посетовал на нереализованные моменты в финале ЛЧ Спорт, 02:38
Гладков сообщил об обстреле поселка Ивня с помощью FPV-дрона Политика, 02:27
Названа дата боя Бивола и Бетербиева за титул абсолютного чемпиона мира Спорт, 02:08
Два министра пригрозили развалить коалицию Нетаньяху из-за плана Байдена Политика, 02:03
ВМС Британии сообщили о взрыве в Красном море у берегов Йемена Политика, 01:46
Непобежденный чемпион по боксу из России в 12-й раз защитил титул Спорт, 01:42
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Непобежденный чемпион по боксу из России в 12-й раз защитил титул Спорт, 01:42
Анчелотти раскритиковал игру «Реала» в первом тайме финала Лиги чемпионов Спорт, 01:05
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников Политика, 01:04
Хуситы заявили о новом ударе по авианосцу США «Дуайт Д. Эйзенхауэр» Политика, 01:01
Минобороны сообщило об ударах по двум базам боевиков в горах Сирии Политика, 00:49
Карвахаля признали лучшим игроком финала Лиги чемпионов Спорт, 00:23
Пятерых пострадавших при взрыве газа в Чечне перевезли в Нижний Новгород Общество, 00:16