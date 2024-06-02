ВМС Британии сообщили о взрыве в Красном море у берегов Йемена
В Красном море произошел взрыв у берегов йеменского города Ходейда, его зафиксировало судно, находившиеся на большом расстоянии от места происшествия. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
Публикация классифицирована как предупреждение об атаке.
«UKMTO получил сообщение об инциденте в 48 морских милях к юго-западу от Ходейды, Йемен. Капитан стал свидетелем взрыва на значительном расстоянии от судна», — говорится в публикации.
Корабль и экипаж не пострадали, судно направляется в следующий пункт захода.
В UKMTO рекомендовали другим судам соблюдать осторожность и в случае подозрительной активности направить сообщение в организацию.
С осени 2023 года йеменские хуситы атакуют в Красном море и Аденском заливе корабли США и Великобритании, а также суда, которые, по их мнению, связаны с Израилем. Повстанцы настаивают, что таким образом поддерживают сектор Газа, где Израиль ведет боевые действия против палестинской группировки ХАМАС. При этом ударам также подвергались корабли, не имеющие отношения к Израилю.
В ответ на это Великобритания и США с января стали наносить удары по объектам движения в Йемене при поддержке международной коалиции.
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