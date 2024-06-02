Пятерых пострадавших при взрыве газа в Чечне перевезли в Нижний Новгород
Спецборт МЧС доставил в Нижний Новгород пятерых пострадавших при пожаре в Грозном, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
Инцидент произошел 30 мая, в результате женщина и четверо детей получили ожоги. Пострадавших перевезли в Нижний Новгород для дальнейшего лечения.
По данным регионального управления Следственного комитета, 30 мая в городке Маяковского в Грозном взорвался газ. Хлопок произошел в квартире, расположенной на первом этаже, из-за утечки газа из резинового шланга газовой плиты.
Госпитализированы были пятеро человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Как сообщили в МЧС, во время перелета в Нижний Новгород пострадавших сопровождали врачи.
В тот же день ведомство сообщило о возбуждении уголовного дела по п. «в» ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до шести лет.
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