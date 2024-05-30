В здании педуниверситета Воронежа произошел пожар
В главном корпусе Воронежского государственного педагогического университета на улице Ленина произошел пожар, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в телеграм-канале.
Сообщение о возгорании поступило в 21:07 мск, отметили в ведомстве. Пожар локализовали на площади 30 кв. м. Огонь потушили в 21:45 мск.
К тушению огня привлекали около 10 пожарных расчетов, в результате ЧП никто не пострадал, сообщили в МЧС.
В апреле в Воронеже загорелся цех по производству электрооборудования. Площадь пожара составила 500 кв. м, в результате пострадали два человека. Кроме того, из цеха эвакуировали четыре пропановых и один кислородный баллоны. В ликвидации огня задействовали более 60 человек и 20 единиц техники.
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