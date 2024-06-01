Первый пилотируемый запуск корабля Starliner к МКС вновь отложили
Американская корпорация Boeing вновь отложила первый пилотируемый запуск своего космического корабля CST-100 Starliner к МКС. Это следует из трансляции запуска, которую вело агентство NASA.
Пуск корабля был отменен за несколько минут до старта. NASA и Boeing перенесли запуск на 12:03 по восточному времени (19:03 мск) 2 июня.
Корпорация Boeing разрабатывает многоразовый пилотируемый космический корабль Starliner в рамках контракта с NASA с 2014 года. Как и SpaceX, она работает над созданием корабля, который будет доставлять астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) и обратно.
Пуск Starliner неоднократно откладывали из-за технических проблем. На Starliner к МКС должны отправиться астронавты Бутч Уилмор и Сунита Уильямс, которые пробудут на станции около недели. В настоящее время они продолжают тренировки.
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