Первый пилотируемый запуск корабля Starliner к МКС вновь отложили

CST-100 Starliner (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Американская корпорация Boeing вновь отложила первый пилотируемый запуск своего космического корабля CST-100 Starliner к МКС. Это следует из трансляции запуска, которую вело агентство NASA.

Пуск корабля был отменен за несколько минут до старта. NASA и Boeing перенесли запуск на 12:03 по восточному времени (19:03 мск) 2 июня.

Корпорация Boeing разрабатывает многоразовый пилотируемый космический корабль Starliner в рамках контракта с NASA с 2014 года. Как и SpaceX, она работает над созданием корабля, который будет доставлять астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) и обратно.

Пуск Starliner неоднократно откладывали из-за технических проблем. На Starliner к МКС должны отправиться астронавты Бутч Уилмор и Сунита Уильямс, которые пробудут на станции около недели. В настоящее время они продолжают тренировки.