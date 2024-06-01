Водитель автомобиля пострадал при атаке дрона-камикадзе в белгородском селе

Водитель автомобиля пострадал при атаке дрона в белгородском селе

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Дрон-камикадзе атаковал автомобиль, движущийся по дороге в районе села Борисовка Волоконовского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В результате взрыва пострадал 19-летний водитель автомобиля. Машина полностью сгорела.

Пострадавший со множественными осколочными ранениями головы, туловища, рук и ног был доставлен попутным транспортом в Волоконовскую ЦРБ, где врачи оказали ему первую медицинскую помощь. Бригада скорой везет его в Валуйскую ЦРБ для диагностики и дальнейшего лечения.

Днем дрон-камикадзе атаковал КАМАЗ, работавший в поле в селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского городского округа. В результате взрыва никто не пострадал. Повреждена кабина транспортного средства.

В Шебекино в результате обстрела пострадал сотрудник коммерческого предприятия — он получил осколочное ранение спины, руки и бедра. На территории предприятия осколками поврежден один автомобиль.