Сотрудник коммерческого предприятия пострадал при обстреле Шебекино

Фото: Елизавета Демидова / ТАСС

Город Шебекино Белгородской области попал под обстрел, один человек получил ранения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

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По предварительной информации, сотрудник коммерческого предприятия получил осколочное ранение спины, руки и бедра. Бригада скорой доставляет его в областную клиническую больницу. На территории предприятия осколками поврежден один автомобиль.

За последние сутки атакам подверглись несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа. Ночью под обстрел попало село Новая Таволжанка. Повреждена линии электропередачи, из-за чего без света остались жители сел Новая Таволжанка и Архангельское.

В селе Нижнее Березово-Второе дрон-камикадзе атаковал КАМАЗ, работавший в поле. Автомобиль получил повреждения, никто не пострадал. В селе Муром в результате артиллерийского обстрела получили повреждения школа, три частных дома и линия электропередачи.