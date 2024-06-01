 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Липецке объяснили отсутствие дверей в школьном туалете во время ЕГЭ

Липецкие власти объяснили отсутствие дверей в школьных туалетах во время ЕГЭ
Родители выпускников пожаловались, что в туалетах школ в Липецке, где их дети сдавали ЕГЭ, не было дверей. Власти заявили, что двери не снимали, их там в принципе никогда не было. После жалоб двери установили
Вид на здание школы&nbsp;№ 30 в Липецке
Вид на здание школы № 30 в Липецке (Фото: sh30-lipeck-r42.gosweb.gosuslugi.ru)

В школе № 30 в Липецке на двух этажах отсутствовали кабинки в туалетных комнатах с момента ввода здания в эксплуатацию, сейчас их установили, сообщили РБК в пресс-службе правительства Липецкой области.

Там подчеркнули, что в регионе ни в одной школе не снимали двери в туалеты во время проведения ЕГЭ, в частности в школах № 30 и № 65 в Липецке.

Ранее председатель комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой наказать виновных за снятие дверей в туалетах нескольких школ в Липецке на время ЕГЭ, сообщила журналистка Ксения Собчак. Родители выпускников жалуются, что эта ситуация могла повлиять на результаты экзаменов и психологическое состояние учеников.

Об отсутствии дверей в туалетах школ № 30 и № 65 во время ЕГЭ сообщали местные издания «Новости Липецка» и «МОЁ! Липецк». По их данным, родители школьников намерены обратиться с жалобой в прокуратуру и Министерство образования.

По данным правительства, в школе № 30 в Липецке на первом этаже в туалетных комнатах имеются кабинки, на втором и третьем этажах — отсутствовали с момента ввода образовательного учреждения в эксплуатацию семь лет назад. «Их не было по проекту. Почему? Вопрос к тем кто строил», — отметили в региональном правительстве. Сейчас двери установили, добавили власти региона.

Бастрыкин затребовал доклад по инциденту с досмотром школьниц в Воронеже
Общество
Александр Бастрыкин

«Школа имеет лицензию на ведение образовательной деятельности, санитарно-эпидемиологическое заключение. Кроме того, в школе на каждом этаже имеются отдельные туалеты (на одного человека), которые во время ЕГЭ были открыты», — отметили там.

В школе № 65 в Липецке «все двери на кабинках в туалетных комнатах находятся на месте, их не снимали перед экзаменом», добавили в региональном правительстве.

Вместе с тем 31 мая образовательные учреждения посетили представители прокуратуры.

У россиян могут все чаще изымать загранпаспорта и отказывать в выезде

Минюст объявил новых иноагентов. Список

В Татарстане устроили акцию по уничтожению электронных сигарет трактором. Видео

Данила Козловский выиграл суд по иску о защите чести и достоинства. Подробности

США позволят Украине наносить удары по российским командным пунктам

Фонд Джорджа Клуни будет добиваться выдачи ордеров на арест журналистов из России

Видеокадры с освобожденными российскими и украинскими военными в рамках обмена

Познер заявил, что его выступления с Ургантом в Европе не касаются политики

Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры

Безалкогольное вино: альтернатива или нет

Алла Пугачева выпустила новую песню «Не высовывайся, дочка» об Орбакайте

«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке

Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов

Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов

В России есть 16 уникальных акций — у них вообще нет конкурентов

Золото на исторических максимумах: 5 способов купить драгметалл
Авторы
Теги
Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова, Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
новости Россия Липецкая область ЕГЭ школы туалет
Материалы по теме
Министр призвала запретить критику ЕГЭ после скандала в воронежской школе
Общество
Бастрыкин затребовал доклад по инциденту с досмотром школьниц в Воронеже
Общество
В Воронеже опровергли причастность мигранта к досмотру школьниц перед ЕГЭ
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 97,79 (+0,66) Инвестиции, 31 мая, 16:33 Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 90,19 (+0,4) Инвестиции, 31 мая, 16:33
«Реал» и «Боруссия» объявили стартовые составы на финал Лиги чемпионов Спорт, 20:58
Ливень с градом и сильным ветром на юге Москвы. Видео Общество, 20:54
Путин выразил соболезнования в связи со смертью депутата Чилингарова Политика, 20:53
Экс-чемпион Bellator Шлеменко выиграл второй бой за три недели Спорт, 20:51
Мирра Андреева повторила достижение Курниковой на «Ролан Гаррос» Спорт, 20:42
Над Белгородской областью сбили противокорабельную ракету «Нептун» Политика, 20:29
В Госдепе высказались о легитимности Зеленского Политика, 20:25
Стоицизм: как быть эффективнее в изменчивом мире
Подробнее
Украинцев призвали самостоятельно копить на пенсию из-за демографии Политика, 20:23
Россиянка в 17 лет вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос» Спорт, 20:20
«Пари НН» победил тульский «Арсенал» и сохранил прописку в РПЛ Спорт, 19:59
Умер депутат и исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров Политика, 19:57
В Липецке объяснили отсутствие дверей в школьном туалете во время ЕГЭ Общество, 19:50
Гладков рассказал о последствиях обстрелов Белгорода и района Политика, 19:40
Россиянка выбила восьмую ракетку мира с «Ролан Гаррос» Спорт, 19:37