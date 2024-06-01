В Липецке объяснили отсутствие дверей в школьном туалете во время ЕГЭ
В школе № 30 в Липецке на двух этажах отсутствовали кабинки в туалетных комнатах с момента ввода здания в эксплуатацию, сейчас их установили, сообщили РБК в пресс-службе правительства Липецкой области.
Там подчеркнули, что в регионе ни в одной школе не снимали двери в туалеты во время проведения ЕГЭ, в частности в школах № 30 и № 65 в Липецке.
Ранее председатель комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой наказать виновных за снятие дверей в туалетах нескольких школ в Липецке на время ЕГЭ, сообщила журналистка Ксения Собчак. Родители выпускников жалуются, что эта ситуация могла повлиять на результаты экзаменов и психологическое состояние учеников.
Об отсутствии дверей в туалетах школ № 30 и № 65 во время ЕГЭ сообщали местные издания «Новости Липецка» и «МОЁ! Липецк». По их данным, родители школьников намерены обратиться с жалобой в прокуратуру и Министерство образования.
По данным правительства, в школе № 30 в Липецке на первом этаже в туалетных комнатах имеются кабинки, на втором и третьем этажах — отсутствовали с момента ввода образовательного учреждения в эксплуатацию семь лет назад. «Их не было по проекту. Почему? Вопрос к тем кто строил», — отметили в региональном правительстве. Сейчас двери установили, добавили власти региона.
«Школа имеет лицензию на ведение образовательной деятельности, санитарно-эпидемиологическое заключение. Кроме того, в школе на каждом этаже имеются отдельные туалеты (на одного человека), которые во время ЕГЭ были открыты», — отметили там.
В школе № 65 в Липецке «все двери на кабинках в туалетных комнатах находятся на месте, их не снимали перед экзаменом», добавили в региональном правительстве.
Вместе с тем 31 мая образовательные учреждения посетили представители прокуратуры.
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