На подлете к Белгороду третий раз за сутки сбили воздушные цели

Осколки попадали на территории пляжа в Белгороде. По предварительным данным, никто не пострадал

Фото: Минобороны России

Над Белгородом и районом сработала система ПВО, сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В Белгороде в районе Центрального рынка, на территории пляжа «Берега», а также в селе Таврово Белгородского района упали осколки. Информация о последствиях уточняется. По предварительной информации, пострадавших и погибших нет.

Воздушные цели сбили на подлете к Белгороду третий раз за сутки, ранее это произошло около 1:55 и 12:35. Ночью после отражения воздушной атаки в поселке Разумное загорелась кровля частного дома. Пожар быстро потушили.

Еще в одном частном доме были выбиты окна, пробита одна из стен, разрушена кровля гаража и поврежден забор. В двух других домах выбиты окна, повреждены фасады и заборы. Также осколками поврежден один автомобиль.

Минобороны отчиталось об уничтожении над Белгородской областью 11 беспилотников. Средства ПВО также сбили две тактические ракеты «Точка-У».