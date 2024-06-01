На подлете к Белгороду третий раз за сутки сбили воздушные цели
Над Белгородом и районом сработала система ПВО, сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
В Белгороде в районе Центрального рынка, на территории пляжа «Берега», а также в селе Таврово Белгородского района упали осколки. Информация о последствиях уточняется. По предварительной информации, пострадавших и погибших нет.
Воздушные цели сбили на подлете к Белгороду третий раз за сутки, ранее это произошло около 1:55 и 12:35. Ночью после отражения воздушной атаки в поселке Разумное загорелась кровля частного дома. Пожар быстро потушили.
Еще в одном частном доме были выбиты окна, пробита одна из стен, разрушена кровля гаража и поврежден забор. В двух других домах выбиты окна, повреждены фасады и заборы. Также осколками поврежден один автомобиль.
Минобороны отчиталось об уничтожении над Белгородской областью 11 беспилотников. Средства ПВО также сбили две тактические ракеты «Точка-У».
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