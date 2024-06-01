Два беспилотника сбили над Белгородской областью

Средства ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

Два аппарата были уничтожены около 15:30 мск. Подробностей ведомство не привело.

В течение утра над Белгородской областью удалось сбить девять беспилотников, а также две тактические ракеты «Точка-У», отчиталось Минобороны.

За сутки атакам беспилотников и обстрелам подвергся ряд населенных пунктов Белгородской области. В частности, после обстрела села Новая Таволжанка без света остались жители двух населенных пунктов.

В селе Нижнее Березово-Второе из-за атаки дрона-камикадзе получил повреждения КАМАЗ. В селе Муром в результате прямого попадания снаряда повреждено здание школы.