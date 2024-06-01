МВД Грузии завело дело после нападения на офис партии Саакашвили
МВД Грузии возбудило уголовное дело после нападения на офис оппозиционной партии «Единное национальное движение» (ЕНД), основанной бывшим президентом Михаилом Саакашвили. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает NewsGeorgia.
Дело завели по статье о повреждении или уничтожении имущества (статья 187 Уголовного кодекса Грузии). О задержании подозреваемых не сообщалось.
В ЕНД не согласились с квалификацией дела. В партии считают, что следствие должно продолжаться по статье о создании или руководстве вооруженной группой (наказание от 12 до 20 лет тюрьмы) или же по статье об организации группового насилия (до семи лет тюрьмы).
«МВД цинично возбудило дело по обвинению в порче чужого имущества, и понятно, что МВД является реальным защитником подобных бандгрупп, которые последние два месяца терроризируют грузинское общество», — заявил журналистам председатель политсовета ЕНД Леван Бежашвили.
Ранее в партии рассказали, что около сотни мужчин в масках и капюшонах напали на офис ЕНД на Кахетинском шоссе в Тбилиси с палками и камнями. Повреждены окна, фасад здания и некоторое имущество.
В партии считают, что нападение организовала правящая «Грузинская мечта». В ней не комментировали эти обвинения.
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