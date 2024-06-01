МВД Грузии завело дело после нападения на офис партии Саакашвили

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МВД Грузии возбудило уголовное дело после нападения на офис оппозиционной партии «Единное национальное движение» (ЕНД), основанной бывшим президентом Михаилом Саакашвили. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает NewsGeorgia.

Дело завели по статье о повреждении или уничтожении имущества (статья 187 Уголовного кодекса Грузии). О задержании подозреваемых не сообщалось.

В ЕНД не согласились с квалификацией дела. В партии считают, что следствие должно продолжаться по статье о создании или руководстве вооруженной группой (наказание от 12 до 20 лет тюрьмы) или же по статье об организации группового насилия (до семи лет тюрьмы).

Партия Саакашвили сообщила о нападении на ее офис в Тбилиси Политика

«МВД цинично возбудило дело по обвинению в порче чужого имущества, и понятно, что МВД является реальным защитником подобных бандгрупп, которые последние два месяца терроризируют грузинское общество», — заявил журналистам председатель политсовета ЕНД Леван Бежашвили.

Ранее в партии рассказали, что около сотни мужчин в масках и капюшонах напали на офис ЕНД на Кахетинском шоссе в Тбилиси с палками и камнями. Повреждены окна, фасад здания и некоторое имущество.

В партии считают, что нападение организовала правящая «Грузинская мечта». В ней не комментировали эти обвинения.