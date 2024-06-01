Школа получила повреждения в результате обстрела белгородского села

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Село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области попало под артиллерийский обстрел. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В результате прямого попадания снаряда повреждено здание школы. Также осколками снарядов выбиты окна, повреждены заборы, фасады и кровли в трех частных жилых домах. Есть повреждения на линии электропередачи.

В 16:40 мск Гладков также сообщил о ракетной опасности. Мэрия Белгорода уточнила, что тревога действует на территории города и окрестностей.

Ракетную опасность объявили в регионе в четвертый раз за сутки. Ранее сирены включили в 0:45, 8:04 и 11:57.