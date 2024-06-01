Школа получила повреждения в результате обстрела белгородского села
Село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области попало под артиллерийский обстрел. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
В результате прямого попадания снаряда повреждено здание школы. Также осколками снарядов выбиты окна, повреждены заборы, фасады и кровли в трех частных жилых домах. Есть повреждения на линии электропередачи.
В 16:40 мск Гладков также сообщил о ракетной опасности. Мэрия Белгорода уточнила, что тревога действует на территории города и окрестностей.
Ракетную опасность объявили в регионе в четвертый раз за сутки. Ранее сирены включили в 0:45, 8:04 и 11:57.
У россиян могут все чаще изымать загранпаспорта и отказывать в выезде
Минюст объявил новых иноагентов. Список
В Татарстане устроили акцию по уничтожению электронных сигарет трактором. Видео
Данила Козловский выиграл суд по иску о защите чести и достоинства. Подробности
США позволят Украине наносить удары по российским командным пунктам
Фонд Джорджа Клуни будет добиваться выдачи ордеров на арест журналистов из России
Видеокадры с освобожденными российскими и украинскими военными в рамках обмена
Познер заявил, что его выступления с Ургантом в Европе не касаются политики
Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры
Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Алла Пугачева выпустила новую песню «Не высовывайся, дочка» об Орбакайте
«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке
Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов
Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов
В России есть 16 уникальных акций — у них вообще нет конкурентов
Золото на исторических максимумах: 5 способов купить драгметалл