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Военная операция на Украине ,  
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Школа получила повреждения в результате обстрела белгородского села

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области попало под артиллерийский обстрел. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В результате прямого попадания снаряда повреждено здание школы. Также осколками снарядов выбиты окна, повреждены заборы, фасады и кровли в трех частных жилых домах. Есть повреждения на линии электропередачи.

В 16:40 мск Гладков также сообщил о ракетной опасности. Мэрия Белгорода уточнила, что тревога действует на территории города и окрестностей.

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Фото:Минобороны России

Ракетную опасность объявили в регионе в четвертый раз за сутки. Ранее сирены включили в 0:45, 8:04 и 11:57.

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Белгородская область Вячеслав Гладков Школа обстрел
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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