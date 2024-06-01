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Политика ,  
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Лавров назвал циничной позицию Германии по выплатам блокадникам

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Заявления Германии о том, что выплаты полагаются жертвам холокоста только еврейской национальности, а советские блокадники к ним не относятся, звучат цинично. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью проекту «Без срока давности».

В разговоре зашла речь о решении Берлина в 2008 году выплатить единовременные компенсации блокадникам только еврейской национальности.

«Мы обратились к ним и сказали, что справедливость должна восторжествовать. Все блокадники страдали одинаково, мерзли, умирали. Это была жуткая часть Великой Отечественной, Второй мировой войны. Нам ответили, что, мол, жертвам холокоста по закону можно и нужно выплачивать компенсации, а все остальные не являются жертвами холокоста», — сказал Лавров, отметив, что это звучит цинично.

По словам министра, он говорил на тему с нынешним президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, когда тот занимал еще пост министра иностранных дел. «Проводили работу в других ведомствах, но безрезультатно», — подытожил Лавров.

При этом Германия предложила построить в Санкт-Петербурге небольшую больницу для оставшихся в живых блокадников, российские власти не стали возражать, заключил глава МИДа.

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Общество
Фото:Владислав Ногай / РИА Новости

В 2021 году Германия согласилась предоставить компенсацию и начать выплачивать пенсии евреям, пережившим блокаду Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

Пенсию €375 от Германии решили назначить примерно 4,5 тыс. блокадников. Кроме того, выплаты назначили еще 800 евреям, которые во время войны были вынуждены скрываться во Франции, и 1200 евреям, скрывавшимся в Румынии.

В итоге речь шла примерно о 6,5 тыс. человек, которые в 2021 году проживали преимущественно в Израиле, а также в Северной Америке, странах бывшего СССР и Западной Европы.

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Сергей Лавров Германия блокадники Холокост компенсации
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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