В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Об этом же предупредили в региональном МЧС.
Власти призвали жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а тех, кто находится на улице — спуститься в укрытие.
Несколько минут спустя сигнал отменили.
Ночью Гладков сообщал, что над Белгородом и Белгородским районом были сбиты воздушные цели, предварительно, никто не пострадал. ТАСС писал, что в городе слышали около 20 взрывов.
Утром 1 июля село Беленькое в Белгородской области попало под обстрел ВСУ. По словам Гладкова, никто не пострадал, но различные повреждения выяили в семи частных жилых домовладениях.
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