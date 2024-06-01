 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Сюжет
Военная операция на Украине

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Об этом же предупредили в региональном МЧС.

Власти призвали жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а тех, кто находится на улице — спуститься в укрытие.

Несколько минут спустя сигнал отменили.

Гладков сообщил об обстреле села Беленькое в Белгородской области
Политика

Ночью Гладков сообщал, что над Белгородом и Белгородским районом были сбиты воздушные цели, предварительно, никто не пострадал. ТАСС писал, что в городе слышали около 20 взрывов.

Утром 1 июля село Беленькое в Белгородской области попало под обстрел ВСУ. По словам Гладкова, никто не пострадал, но различные повреждения выяили в семи частных жилых домовладениях.

У россиян могут все чаще изымать загранпаспорта и отказывать в выезде

Минюст объявил новых иноагентов. Список

В Татарстане устроили акцию по уничтожению электронных сигарет трактором. Видео

Данила Козловский выиграл суд по иску о защите чести и достоинства. Подробности

США позволят Украине наносить удары по российским командным пунктам

Фонд Джорджа Клуни будет добиваться выдачи ордеров на арест журналистов из России

Видеокадры с освобожденными российскими и украинскими военными в рамках обмена

Познер заявил, что его выступления с Ургантом в Европе не касаются политики

Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры

Безалкогольное вино: альтернатива или нет

Алла Пугачева выпустила новую песню «Не высовывайся, дочка» об Орбакайте

«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке

Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов

Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов
Теги
Персоны
Белгород Вячеслав Гладков ракетная опасность
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Гладков сообщил об обстреле села Беленькое в Белгородской области
Политика
В Белгороде после объявления ракетной опасности прогремели взрывы
Политика
Дроны ВСУ атаковали два автомобиля в Белгородской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 97,79 (+0,66) Инвестиции, 31 мая, 16:33 Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 90,19 (+0,4) Инвестиции, 31 мая, 16:33
Минобороны показало видео возвращения освобожденных из плена военных Политика, 08:43
Под Новороссийском нашли остатки беспилотников после атаки Политика, 08:23
В Белгороде объявили ракетную опасность Политика, 08:18
В Еврокомиссии увидели угрозу в Telegram из-за фейковых новостей Технологии и медиа, 07:59
Гладков сообщил об обстреле села Беленькое в Белгородской области Политика, 07:31
Движение в районе ДнепроГЭС перекрыли Политика, 07:19
ХАМАС назвал «позитивным» план Израиля с полным выводом войск из Газы Политика, 07:02
Стоицизм: как быть эффективнее в изменчивом мире
Подробнее
Гладков сообщил о повреждении дома в селе Мокрая Орловка после атаки БПЛА Политика, 06:51
Штаб Трампа собрал $53 млн за сутки после обвинительного приговора Политика, 06:43
Во Франции назвали контакты с Россией по «Крокусу» примером партнерства Политика, 06:27
На Украине сообщили о повреждении энергообъектов в пяти областях Политика, 06:16
США пригрозили санкциями Китаю за поддержку российского ОПК Политика, 05:56
Остин заявил, что расширение НАТО не было причиной конфликта на Украине Политика, 05:53
В Винницкой области начался пожар на объекте критической инфраструктуры Политика, 05:31