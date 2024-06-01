В Госдуму внесли законопроект о «налоговом кэшбеке» для семей с детьми
Правительство внесло в Госдуму проект закона о семейной налоговой выплате — так называемого налогового кешбэка для семей с двумя и более детьми. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.
Согласно проекту, на «налоговый кэшбек» смогут рассчитывать семьи работающих граждан, если их размер среднедушевого дохода не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения в регионе, где проживает семья.
Государство будет возвращать таким семьям часть подоходного налога, уплаченного ранее — в прошлом году. Размер выплаты составит 7% из 13% НДФЛ. Для получения выплаты необходимо будет подать электронное заявление через «Госуслуги» или обратиться в клиентскую службу Социального фонда.
Новая мера начнет действовать с 2026 года.
Ранее о разработке новой меры поддержки семей с детьми сообщили в Минтруде. Новая мера позволит поддержать около 4 млн семей, в которых воспитываются более 10 млн детей, сообщил глава ведомстве Антон Котяков. В ведомстве отметили, что налоговую выплату не смогут получить родители, у которых есть задолженность по алиментам.
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