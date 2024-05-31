Пассажиры метро Москвы на юге «красной» ветки вышли из туннеля пешком
В соцсетях появились видео из туннеля на юге Сокольнической ветки. На кадрах видно, как несколько пассажиров идут по туннелю, часть из них поднимаются на платформу на станции. Один из роликов снят внутри остановившегося вагона метро.
Также на кадрах заметны сотрудники оперативных служб.
Вечером 31 мая на Сокольнической ветке московского метро прекратилось движение поездов. По данным агентства «Москва», в перегоне между станциями «Воробьевы горы» и «Спортивная» произошло задымление в поезде.
В департаменте транспорта столицы сообщили, что причиной остановки движения стала небольшая техническая неисправность. Пострадавших в результате ЧП нет, добавили в ведомстве.
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