Дептранс назвал причиной сбоя в метро «техническую неисправность»

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В результате инцидента, из-за которого на участке Сокольнической линии московского метро нет движения, пострадавших нет, заявили в Департаменте транспорта столицы.

«Причина — небольшая техническая неисправность, все причастные сотрудники уже на месте, проводят необходимые проверки», — заявили там.

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