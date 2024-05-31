Дептранс назвал причиной сбоя в метро «техническую неисправность»
В результате инцидента, из-за которого на участке Сокольнической линии московского метро нет движения, пострадавших нет, заявили в Департаменте транспорта столицы.
«Причина — небольшая техническая неисправность, все причастные сотрудники уже на месте, проводят необходимые проверки», — заявили там.
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