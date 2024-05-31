В Ростовской области после удара молнии загорелись десятки гектаров леса
В Тарасовском районе Ростовской области произошел крупный лесной пожар, горят 52 га леса, сообщил в телеграм-канале глава региона Василий Голубев. Возможной причиной пожара губернатор назвал удар молнии.
Пожар обнаружили работники лесного хозяйства во время патрулирования. К 18:00 мск огонь охватил 30 га леса. В МЧС уточнили, что горит лесная подстилка в Тарасовском лесничестве на территории Ефремово-Степановского сельского поселения.
Чуть более чем через час Голубев сообщил, что в районе горят уже 52 га леса. Он уточнил, что угрозы для населенных пунктов нет.
По словам Голубева, сейчас возгорание тушат 121 человек и 46 единиц техники, а также вертолет Ми-8 российского МЧС.
Ведомство накануне предупредило жителей области о грозе с градом и ветром с порывами до 23 м/с. Непогода, по прогнозу спасателей, сохранится в регионе до 1 июня.
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