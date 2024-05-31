Путин назвал безобразием изъятие детей из-за сломавшейся в доме печки

Владимир Путин и Мария Львова-Белова (Фото: Александр Казаков / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин назвал безобразием ситуацию, когда представители органов опеки Красноярского края забрали детей у матери из-за поломки печки в доме. Об этом он заявил на встрече с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

Омбудсмен рассказала главе государства, что узнала об этом случае во время поездки по России.

По ее словам, в одном из регионов трех детей забрали у матери в специализированное учреждение. «Стали разбираться: мама сельская, [в доме] неработающая печка, забрали детей — дети четыре месяца живут в учреждении, миллион с лишним на них уже потратили, а печка стоит 90 тыс. руб.», — сообщила Львова-Белова.

Она уточнила, что аппарат омбудсмена уже вмешался в эту ситуацию и матери вернули детей, а печь починили.

«А где это было, интересно?» — спросил Львову-Белову Путин.

«Не очень хочу подставлять регион», — ответила ему омбудсмен.

«Но послушайте, это же не шутки, это же безобразие. <...> Учреждения должны были обратиться в местные органы власти, и те должны были отреагировать, а не детей забирать», — сказал ей президент.

Львова-Белова впоследствии рассказала главе государства, что случай произошел в Красноярском крае. Подобные ситуации она назвала повсеместной практикой.

Путин в конце апреля призвал не допускать беспредела с изъятием детей из семей органами опеки. Так он прокомментировал слова о том, что детей изымают из семей из-за плохого ремонта в квартире. По мнению президента, решая вопрос об изъятии, власти должны смотреть на суть того, что происходит в семье.