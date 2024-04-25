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Путин призвал не допускать беспредела с изъятием опекой детей из семьи

Путин: нельзя допускать беспредела с изъятием детей из семьи
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Нельзя допускать беспредела с изъятием опекой детей из семьи, заявил президент Владимир Путин в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Так он прокомментировал слова о том, что детей изымают из семей из-за плохого ремонта в квартире. РБК вел трансляцию съезда.

«Нельзя ни в коем случае допускать какого бы то ни было беспредела с точки зрения изъятия детей из семьи. <...> Мы должны смотреть на суть того, что происходит в семье», — отметил Путин. Он добавил, что бывают случаи, когда «лучше ребеночка забрать, чем с какими-то алкоголиками он будет жить и страдать ежедневно».

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Как рассказал управляющий партнер юридического бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев агентству «РИА Новости», сотрудники органов опеки при визите проверяют общее состояние квартиры: жилье оценивают на предмет чистоты, наличия неприятных запахов, гниения, сырости. Проверяется и наличие отдельных спальных мест для детей. На основании этого делается вывод, есть ли риск для жизни и здоровья ребенка.

Юрист адвокатского бюро Asterisk Анастасия Хантимирова добавляет, что органы опеки могут обратить внимание на отсутствие оборудованного учебного места для ребенка или обильное количество насекомых в квартире или детской комнате.

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