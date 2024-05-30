МЧС привлекло два вертолета к тушению пожара на складе в Москве
К тушению пожара на востоке Москвы были привлечены два вертолета, сообщает пресс-служба МЧС в телеграм-канале.
Речь идет о вертолетах Ка-32 Московского авиацентра.
«Уже выполнено 32 слива и сброшено 200 т воды», — говорится в сообщении.
Пожар начался около 4:20 мск на производственно-складском здании в московском районе Новогиреево. По данным телеграм-канала SHOT, возгорание произошло на территории бывшего машиностроительного завода «Торос».
Сначала площадь пожара составляла 2 тыс. кв. м, а затем увеличилась до 4 тыс. кв. м. МЧС отмечало, что тушение осложняется из-за того, что внутри здания находятся емкости с легковоспламеняющейся жидкостью. Возгоранию присвоили третий ранг сложности. На месте работают 120 человек и 40 единиц техники.
Информации о пострадавших нет. По данным агентства «Москва», людей вывели из помещений.
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