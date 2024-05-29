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В Одессе прогремел взрыв, сообщают «РБК-Украина» и «Зеркало недели». Мэр Геннадий Труханов призвал местных жителей оставаться в укрытиях.

В Одесской области ранее объявляли воздушную тревогу. Аналогичный сигнал действует еще в восьми украинских регионах.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.