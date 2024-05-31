Пробки на Крымском мосту задерживают движение из Керчи на час
Движение транспорта по Крымскому мосту задерживается в последний день весны из-за очереди на въезд со стороны Крыма, сообщил информцентр по автодорогам о ситуации на автоподходах к мосту.
По его данным на 19:00 мск, со стороны Тамани (Краснодарский край) очередь иссякла — час назад там ждали проезда 235 автомобилей. Со стороны Керчи (Крым) в очереди находятся 240. Ожидание перед пунктом досмотра занимает около одного часа.
Движение по Крымскому мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак на полуостров и воздушных тревог. В настоящее время проезд транспорта не перекрыт, но осложнен из-за скопления автомобилей.
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