Пробки на Крымском мосту задерживают движение из Керчи на час

Фото: Юрий Березнюк / ТАСС

Движение транспорта по Крымскому мосту задерживается в последний день весны из-за очереди на въезд со стороны Крыма, сообщил информцентр по автодорогам о ситуации на автоподходах к мосту.

По его данным на 19:00 мск, со стороны Тамани (Краснодарский край) очередь иссякла — час назад там ждали проезда 235 автомобилей. Со стороны Керчи (Крым) в очереди находятся 240. Ожидание перед пунктом досмотра занимает около одного часа.

Движение по Крымскому мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак на полуостров и воздушных тревог. В настоящее время проезд транспорта не перекрыт, но осложнен из-за скопления автомобилей.