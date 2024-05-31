При взрыве газового баллона в московском кафе пострадала официантка
В центре Москвы на крыше кафе взорвался газовый баллон, при взрыве пострадала официантка, сообщает управление Следственного комитета Москвы в своем телеграм-канале.
«31 мая 2024 года в одном из столичных кафе официантка получила ожоги в результате хлопка газовоздушной смеси», — говорится в сообщении.
Женщине оказали необходимую медицинскую помощь, уточнили в ведомстве, проводится доследственная проверка.
Представитель экстренных служб рассказал «РИА Новости», что взрыв произошел в здании на улице Сретенка, дом 22/1.
Возникшее возгорание удалось потушить до прибытия пожарных, уточняет агентство.
По словам Mash, газовый баллон взорвался на веранде недавно открывшегося кафе Lila Pastry.
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