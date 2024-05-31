При взрыве газового баллона в московском кафе пострадала официантка

Фото: moscowproc / Telegram

В центре Москвы на крыше кафе взорвался газовый баллон, при взрыве пострадала официантка, сообщает управление Следственного комитета Москвы в своем телеграм-канале.

«31 мая 2024 года в одном из столичных кафе официантка получила ожоги в результате хлопка газовоздушной смеси», — говорится в сообщении.

Женщине оказали необходимую медицинскую помощь, уточнили в ведомстве, проводится доследственная проверка.

Представитель экстренных служб рассказал «РИА Новости», что взрыв произошел в здании на улице Сретенка, дом 22/1.

Возникшее возгорание удалось потушить до прибытия пожарных, уточняет агентство.

По словам Mash, газовый баллон взорвался на веранде недавно открывшегося кафе Lila Pastry.