Перекрытия обрушились в жилом доме в Севастополе из-за взрыва баллона с газом

В жилом доме в Севастополе взорвался газовый баллон

На улице Леваневского на севере Севастополя в жилом доме взорвался баллон с газом, обрушилась часть перекрытий между первым и вторым этажами, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Точной информации о пострадавших пока нет. С верхних этажей здания эвакуируют жильцов.

На первом этаже дома ранее располагалось кафе, сейчас помещение пустует, добавил он.

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