В жилом доме в Севастополе взорвался газовый баллон
На улице Леваневского на севере Севастополя в жилом доме взорвался баллон с газом, обрушилась часть перекрытий между первым и вторым этажами, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Точной информации о пострадавших пока нет. С верхних этажей здания эвакуируют жильцов.
На первом этаже дома ранее располагалось кафе, сейчас помещение пустует, добавил он.
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