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Военная операция на Украине ,  
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Сийярто назвал «аварийный тормоз» для предотвращения войны НАТО с Россией

Петер Сийярто: НАТО готовится к войне с Россией, но это еще можно остановить
Сюжет
Военная операция на Украине
Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Peter David Josek / Reuters)

Североатлантический альянс готовится к войне с Россией, однако ее еще можно предотвратить. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции после неформальной встречи министров иностранных дел блока, передает M1.

По его словам, «аварийным тормозом», который предотвратит сползание сторон к войне, могут стать выборы в Европейский парламент 9 июня.

По словам главы МИДа, на встрече царила военная атмосфера, присущая последним этапам предвоенных приготовлений.

«Шаги, которые частично уже предпринимаются, являются подготовительными шагами к долгой, многолетней войне. Значительная часть стран-членов [НАТО] дошла до того, что больше практически не считается с какими-либо разумными ограничениями, которые они ранее считали для себя сдерживающими», — сказал министр.

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Виктор Орбан

На встрече, со слов Сийярто, звучали предложения об отправке на Украину западных военных экспертов, которые занимались бы обучением украинских солдат, а также об усилении поддержки Киева, в том числе снабжения его оружием. Кроме того, прозвучала идея отправить в Киев высокопоставленного представителя НАТО, сказал он.

Выдвигая подобные инициативы, НАТО каждый раз совершает новый, более крупный шаг к войне, полагает венгерский министр.

«Я думаю, что остался только один аварийный тормоз, которому мы все еще можем доверять, и это выборы в Европейский парламент 9 июня, на которых европейцы, включая венгерских избирателей, смогут дать понять своим правительствам, что они не хотят жить в условиях долгосрочной войны в Европе», — заключил он.

О том, что Евросоюз и НАТО вступили в стадию подготовки к войне с Россией, ранее заявил и венгерский премьер Виктор Орбан. «Есть три этапа: обсуждение, подготовка и уничтожение. Сейчас мы завершаем обсуждение и находимся на стадии подготовки. Мы в нескольких дюймах от уничтожения», — сказал политик.

Россия осуждает военную поддержку Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова Орбана, заявил, что в Европе идет нагнетание провоенных настроений. «Сознательно разжигают предвоенную истерику. Все это не может не сказываться негативным образом на общей обстановке», — сказал он.

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Теги
Венгрия Украина НАТО Военная операция на Украине
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