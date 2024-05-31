Песков рассказал об оставшихся в меньшинстве в Кремле курильщиках

Песков: курящие в Кремле остались в меньшинстве, к ним относятся с пониманием

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В Кремле остаются курильщики, но их мало, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Так он прокомментировал вопрос, связанный со Всемирным днем без табака.

«Подавляющее большинство сотрудников администрации и руководство администрации не курят, не курит президент, но остаются те, кто все-таки пока подвержен этой зависимости», — уточнил Песков. Он добавил, что к курильщикам в Кремле относятся с пониманием.

На уточняющий вопрос журналистов о том, влияет ли курение на продвижение по карьерной лестнице, Песков ответил отрицательно. Он рассказал, что бросил курить в 2008 году, и признался, что его несколько лет тянуло к табаку. В этом же году Песков стал пресс-секретарем главы государства.

Всемирный день без табака ежегодно отмечается 31 мая. Всемирная организация здравоохранения и активисты в этом году решили объединить усилия для информирования общественности о пагубном влиянии табачной индустрии на молодежь.