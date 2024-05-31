Путин после Токаева позвонил Лукашенко
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщила пресс-служба Кремля.
Российский лидер еще раз выразил признательность за теплый прием и гостеприимство, оказанные в ходе его визита в Минск 24 мая.
«С обеих сторон подчеркнуто, что итоги переговоров на высшем уровне придали существенный импульс дальнейшему развитию многоплановых российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества», — отметили в пресс-службе президента по итогам переговоров Путина и Лукашенко.
В частности, лидеры обсудили некоторые вопросы в связи с предстоящим в июле в Казахстане саммитом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На нем планируется принять решение о предоставлении Белоруссии статуса государства — члена сотрудничества.
По данным телеграм-канала «Пул Первого», близкого к пресс-службе Лукашенко, лидеры обсудили вопросы безопасности и недопущения эскалации украинского конфликта. Еще одной темой разговора стал предстоящий юбилей освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. В ходе разговора президенты также затронули детали и вопросы предстоящего визита Лукашенко в Монголию и Иркутскую область.
Перед звонком лидеру Белоруссии Путин провел телефонные переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Главы государств обсудили актуальные вопросы взаимодействия в торгово-экономической, энергетической и транспортно-логистической областях. Путин и Токаев затронули также тему подготовки запланированного заседания Совета глав государств — членов ШОС, которое должно пройти в Астане.
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