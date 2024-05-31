Володин назвал законы, вступающие в силу в июне 2024 года

Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал законы, действие которых начнется в июне.

«Участники специальной военной операции, которым из‑за ранения сложно передвигаться самостоятельно, смогут получить автомобили с ручным управлением», — сказал Володин. По его словам, это решение позволит стать бойцам более мобильными и создаст условия для их восстановления и социализации. Документ вступил в силу 29 мая.

С 9 июня в силу вступит закон, ужесточающий наказание за предоставление некачественных коммунальных услуг для компаний. Володин отметил, что штрафы за подачу грязной воды, отключение света и отопления зимой не пересматривались с 2007 года.

«Недобросовестным ресурсоснабжающим организациям проще их заплатить, чем исправить ситуацию. Увеличение штрафов позволит решить этот вопрос», — пояснил председатель Госдумы.

Закон по защите пенсий детей-инвалидов и тех, кого признали недееспособным, также вступит в силу с 9 июня. Выплаты не станут списывать при взыскании долгов. «Это касается случаев, когда средства поступают на счета родителей, усыновителей и опекунов. Ранее эти деньги могли попасть под взыскание», — уточнил Володин.

С 23 июня в силу вступит закон о противодействии незаконной миграции. Так, в круг лиц, подлежащих обязательной дактилоскопической регистрации, включат иностранцев, желающих въехать в Россию без намерения трудоустроиться на срок свыше 90 дней. К исполнению закона привлекут паспортно-визовый сервис МВД, который будет предоставлять услугу по сдаче отпечатков пальцев в сфере миграции.