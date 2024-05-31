В Нидерландах потребовали объяснить выступление Урганта и Познера

Иван Ургант (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Члены парламента Нидерландов от «Народной партии за свободу и демократию» Рубен Брекелманс и Клэр Мартенс-Америка направили в МИД петицию из-за выступления российских телеведущих Ивана Урганта и Владимира Познера в театре Амстердаме. Документ опубликован на сайте палаты представителей

В петиции под названием «Выступление российских пропагандистов Владимира Познера и Ивана Урганта в театре Амстердама 28 мая 2024 года» содержатся 11 вопросов. Они адресованы главе МИД Ханке Брюинс Слот и госсекретарю по вопросам образования, культуры и науки Флер Грапер-ван Кулвейк.

Вопросы касаются выступления телеведущих, где они рассказывают о своих путешествиях по Европе. «Зрителей ждет искрометное шоу и рассказы об этих путешествиях в исполнении остроумных интеллектуалов», — говорится на сайте их тура. Мероприятие также запланировано в Берлине, Франкфурте-на-Майне и Цюрихе.

В тексте петиции членов нидерландского парламента есть вопрос «Знакомы ли вы с биографией этих пропагандистов, которые в своей работе

выступают с ярко выраженной пророссийской позицией?». Также авторы документа интересуются, как власти оценивают «риск того, что это шоу будет способствовать распространению российской дезинформации».

Ургант в день начала Россией военной операции на Украине выступил с антивоенным заявлением, примерно с того же периода его шоу «Вечерний Ургант» не выходит в эфир. Передача Познера тоже перестала выходить на «Первом канале».