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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ сообщила о предотвращении попытки подорвать военного в Севастополе

ФСБ: в Севастополе предотвратили попытку диверсанта подорвать военнослужащего
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

В Севастополе сотрудники ФСБ задержали мужчину, который по заданию украинской спецслужбы пытался подорвать российского военного, сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

«Установлено, что 30-летний житель Севастополя <…> изъял из тайника радиоуправляемое самодельное взрывное устройство фугасного действия, содержащее пластичное взрывчатое вещество зарубежного производства массой около 630 г, электродетонатор, передатчик и приемник радиоуправляемого исполнительного устройства», — цитирует ТАСС сообщение ФСБ.

Мужчина разместил взрывчатое устройство на газовую трубу возле двери подъезда и собирался взорвать его, когда военнослужащий будет заходить в дом.

Задержанный сотрудничает со следствием и дает признательные показания о своей работе на спецслужбы Украины, уточнили в спецслужбе.

Следователи возбудили уголовные дела по нескольким статьям Уголовного кодекса:

  • ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (покушение на совершение террористического акта), предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы от десяти до 20 лет;
  • ч. 1 ст. 222.1 (незаконное приобретение, хранение и перевозка взрывных устройств), предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы от шести до восьми лет.

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Ранее ФСБ сообщила о предотвращении на железной дороге и объектах критически важной инфраструктуры в Крыму нескольких диверсионно-террористических актов, которые планировали совершить украинские спецслужбы.

В тот же день сотрудники ФСБ задержали 25-летнего жителя Омска, который собирался воевать против России в составе «Русского добровольческого корпуса» (организация запрещена на территории России и признана террористической).

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